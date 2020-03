Wie wird man Lehrer?

Bildung ist in Deutschland Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland bildet seine Lehrerinnen und Lehrer ein bisschen anders aus. Die erforderliche Ausbildung variiert auch je nach Schulform: Wer etwa an einer Grundschule oder Sonderschule beziehungsweise Förderschule unterrichten möchte, studiert einen anderen Studiengang als jemand, der an einem Gymnasium unterrichten will. Viele Bundesländer führen auch unterschiedliche Bezeichnungen für ihre Schulformen, wie etwa Berufsschule, Berufsoberschule, Fachschule oder Fachgymnasium. In Hamburg etwa heißen Gesamtschulen Stadtteilschulen. (Studienwahl.de)

Wer Schülerinnern und Schüler von der 5. bis zur 12. bzw. 13. Klasse unterrichten möchte, braucht seit der Bologna-Reform in der Regel einen Bachelor mit anschließendem Masterabschluss, die an den meisten deutschen Universitäten erworben werden können. Dabei werden die einzelnen Fächer auf Lehramt studiert, die man später unterrichten möchte – beispielsweise Deutsch, Englisch oder Mathe. Im Anschluss folgt ein Referendariat an einer deutschen Schule, das je nach Bundesland in der Dauer variieren kann. (Mehr Informationen gibt es hier: DER SPIEGEL)