Dieses Verständnis von Sprache ist es, was mich an Latein so fasziniert. Es ist ein schönes Gefühl, Ursprünge von Wörtern und der europäischen Kultur zu verstehen.

Anders als viele glauben, ist Latein ein sehr vielschichtiges Fach. Ja, es wird nicht mehr gesprochen, aber Latein lebt in anderen Sprachen weiter. In unserem Latein-Studium befassen wir uns oft mit aktuellen Debatten. In unseren Kursen übersetzen wir zwar historische, 2000 Jahre alte Texte, aber wir tauschen uns auch über die Inhalte aus – die noch heute aktuell sind. Das können Themen wie Liebe, Recht, Kultur aber auch Migration sein.

Als ein Beispiel für das Thema Migration fällt mir das Nationalepos der Römer ein, genauer gesagt die "Aeneis von Vergil". In der Erzählung müssen die Einwohner Trojas aus ihrer brennenden Heimatstadt fliehen, auf der Suche nach einer neuen Heimat kommen sie nach Italien. Dort gründen ihre Nachfahren die Stadt Rom. In dem Zusammenhang haben wir über die kulturelle Identität und das Gefühl von Zugehörigkeit gesprochen.