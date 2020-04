Nur war die Arbeit im Verband ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Meine beiden Kolleginnen waren über 20 Jahre älter als ich und nahmen keinen meiner Vorschläge an. Als Jüngste im Team sollte ich neue Ideen umsetzen, so hatte es meine Chefin im Vorstellungsgespräch gesagt, stattdessen wurde ich nicht wirklich ernst genommen. Die Aufgaben für einen Tag hatte ich in fünf Minuten erledigt, den Rest der Zeit langweilte ich mich oft. Ich war unterfordert, dabei wollte ich mich doch weiterentwickeln.

Auch die Arbeitsatmosphäre war nicht angenehm, wir aßen fast nie zusammen Mittag und machten generell kaum Pausen. Einmal war ich krank, weil aber ein Event bevorstand, ging ich ins Büro. Als die Bauchkrämpfe schlimmer wurden, wollte ich im Homeoffice weiterarbeiten. Meine Kollegin schnauzte mich an, dass sowas nicht möglich sei und ich die falsche Arbeitseinstellung hätte.

Ich sprach mit meiner Chefin, die versuchte noch, mich zu halten, aber ich wollte etwas anderes. Wir gingen im Guten auseinander, ich kündigte wieder in der Probezeit und studierte aufs Neue Stellenausschreibungen.

Job Nummer 4: Endlich passt alles

In den folgenden fünf Wochen hatte ich acht Bewerbungsgespräche, ich wollte nicht wieder die erstbeste Stelle annehmen. Bei der Social-Media-Agentur, wo ich heute als Trainee arbeite, hatte ich ein gutes Gefühl: Im Vorstellungsgespräch begegnete man mir auf Augenhöhe, der Teamleiter und die Personalmanagerin hatten Verständnis für meine Jobwechsel und die Kollegen wirkten nett. Anfang Januar 2020 fing ich an.

Zwar ist die Traineestelle eine Herabstufung im Vergleich zu meiner vorherigen Position, dafür kann ich in diesem Jahr noch dazulernen, Fortbildungen in Marketing, Social Media oder Influencer Relations machen. Und ich habe genügend Zeit, um endlich den Bachelor abzuschließen: Ich arbeite jetzt nur 30 Stunden pro Woche und habe zusätzliche Urlaubstage. Trotzdem verdiene ich nicht schlecht: in den ersten sechs Monaten 2100 Euro brutto, dann 2300.