Welche Krankenversicherung sollte ich abschließen?

Ob DAK, AOK, TK, Barmer...: Gesetzliche Krankenversicherungen bieten spezielle Tarife für Studierende an. "Die Krankenkassen unterscheiden sich hier allerdings kaum in ihrem Leistungsspektrum, man kann also nicht viel falsch machen", erklärt Sabine Wolter, Referentin für Gesundheitsrecht bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.