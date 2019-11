Eine weitere Herausforderung für Führungskräfte sei das Feedback, das die Jungen permanent einfordern. "Gleichzeitig reagieren viele auf kritische Rückmeldungen sehr empfindlich", sagt Aggi. "Das ist auch kein Wunder: Wir älteren Generationen haben den jüngeren ja auch beigebracht, dass ihre Gefühle wichtig sind. Anders als das bei uns noch der Fall war. Uns wurde beigebracht, dass wir ungute Gefühle im Job eher ertragen müssen."

"Ungeduld und eine latente Selbstüberschätzung", attestiert auch Philipp den Digital Natives. Gleichzeitig erklärt er, warum Feedback für uns heute so wichtig ist: Da wir ständig etwas Neues lernen, bräuchten wir auch regelmäßig Rückmeldung. "Ein Maurer hat früher Stein auf Stein gestellt, als Ergebnis stand da später eine Mauer. Sein Feedback bekam er über sein funktionierendes Produkt." Bei den immer abstrakter werdenden Tätigkeiten – etwa als Social Media Manager oder Designerin – bräuchten wir mehr Austausch über unsere Arbeit. "Feedback geben und Feedback nehmen, das muss man beides lernen", so Philipp.

Die Angst der Führungskräfte vor Transformation findet Philipp unbegründet: "Ältere Generationen haben Lebens- und Berufserfahrung, die für das Unternehmen – und für uns – wertvoll sein können." Trotzdem brauche es Kontrollschleifen, die Missstände erkennen. Außerdem müsse es gesichtswahrende Möglichkeiten geben, Menschen aus Chefpositionen hinaus und in passendere Positionen hinein zu bringen, wenn sie nicht die nötigen Kompetenzen haben.

Philipp rät für eine bessere Zusammenarbeit, dass ein Team ein- bis zweimal pro Halbjahr in Strategieklausur gehen sollte. Das Büro hinter sich lassen, und sich zwei Tage lang nur mit sich selbst befassen. Was außerdem hilft: maximale Konfrontation, eine Art Schocktherapie. Denn was würde passieren, wenn ein Ingenieur mit Mitte 50 plötzlich eine 22-jährige Chefin vor sich hätte? "Das wäre Irritation pur", sagt Philipp. "Das bricht ganz alte Schubladen auf und ruft in Erinnerung, dass nicht Äußerlichkeiten oder das Alter die Arbeit arrangieren sollten, sondern lediglich fachliche Kompetenzen: Er ist ein guter Ingenieur und sie kann ein Team führen." Natürlich führe das zu Reibereien, aber die würden dann auch ausgefochten werden. "Wer einmal in einer solchen Konstellation gearbeitet hat, der kommt als anderer Mitarbeiter zurück ins Unternehmen," sagt Philipp.

*Name wurde zur Anonymisierung geändert, ist der Redaktion aber bekannt.