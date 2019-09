Wie wird man Konditorin?

Konditorei wird in einer dreijährigen, dualen Ausbildung erlernt: Lehrlinge verbringen den einen Teil ihrer Ausbildung in der Berufsschule, den anderen in einem Konditoreibetrieb oder Café. Wer seinen Meister macht, kann später einen eigenen Betrieb eröffnen und selbst ausbilden.

Als Konditorin oder Konditor mit Gesellenbrief, also mit abgeschlossener Ausbildung, kann man später unter anderem in Cafés, Bäckereien, Patisserien, Hotels und Restaurants arbeiten. Einige Konditorinnen sind zugleich Bäckerinnen – in der Regel sind Konditoren aber auf feinere Backwaren zu besonderen Anlässen spezialisiert, wie Hochzeiten oder Geburtstage, während Bäcker vor allem Brotwaren backen.

Die Vergütung in der Ausbildung unterscheidet sich je nach Betrieb. In der Regel ist aber selbst im dritten Lehrjahr mit einem Lohn von unter 1000 Euro zu rechnen, im ersten Lehrjahr sogar unter 500 Euro. (Ausbildung.de)