Zum Glück verdiente ich etwa 2500 Euro brutto plus Nachtzulagen – genug, um mir auch mal Essen zu bestellen. Gerade zu Beginn machte ich das oft. So sparte ich mir das Kochen und hatte mehr Zeit, Schlaf nachzuholen. Ein bisschen klischeehaft wurde ich zum kaffeetrinkenden Kommissar, um mich in den Nachtschichten wach zu halten. Mittlerweile plane ich meine Mahlzeiten vor, mein Koffein-Konsum hat sich aber nicht geändert.

Die Nachtschichten sind auch deshalb anstrengend, weil Beschuldigte oft stark alkoholisiert sind, das erschwert die Kommunikation auf Augenhöhe und zerrt an den Nerven. Einmal mussten wir einem betrunkenen Mann einen Platzverweis erteilen, weil er immer wieder um das Haus seiner Ex-Freundin schlich. Doch er ignorierte unsere Anordnung, noch vor der Polizeiwache bestellte er sich ein Taxi und fuhr wieder zu ihr. Die Frau hatte panische Angst vor ihm und wir mussten erneut ausrücken. Diesmal beleidigte er uns, schlug mit einer Tasse gegen das Fenster des Hauses und wurde körperlich aggressiv, also nahmen wir ihn fest. Dabei wehrte er sich so stark, dass ich ihn zu Boden drücken und seine Arme hinter dem Rücken fixieren musste.