Fast täglich kocht er Gerichte im Wert von mehreren hundert Euro, und er selbst gibt auch gerne viel Geld in Sternerestaurants aus. Sein Chef, Tim Raue, ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands: Netflix hat ihm eine eigene Folge in der Serie "Chef's Table" gewidmet, sein Restaurant wurde mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Innerhalb von zwei Jahren ist Lion zum Souschef aufgestiegen, dem zweithöchsten Posten in der Küche.

Wie geht er damit um, mit 24 schon so viel Verantwortung zu tragen?

Kann er überhaupt noch Fast Food essen?

Und wie rau ist der Ton in der Küche wirklich?

Das erzählt Lion in "Und was machst du so?", dem Job-Podcast von bento: