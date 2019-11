bento: Welche Unternehmen wollen denn von zwei 23-Jährigen hören, was es mit dem Klimawandel auf sich hat?

David: Das geht durch alle Branchen. Von einem mittelständischen Unternehmen, das Schmieröle herstellt, über Energieversorger wie ENBW bis hin zu Finanzinstituten wie der europäischen Zentralbank.

bento: Welche Ideen gebt ihr weiter?

Christian: In unseren Vorträgen zeigen wir immer, was jeder Einzelne beitragen kann – und dass niemand auf Politik oder Wirtschaft warten muss. Weniger Fleisch essen, weniger fliegen, den Urlaub vielleicht lieber an der Nordsee verbringen als in Timbuktu. Schon dadurch ließen sich die Klimaziele für 2020 noch einhalten.

bento: Und wenn jemand sagt: Was wir in Deutschland machen, ist eh scheißegal?

Christian: (lacht) Das ist mein Lieblingsargument. Da freue ich mich bei jedem Vortrag drauf. Nach dieser Logik müssten wir 40 Prozent der globalen Emissionen unangetastet lassen – denn das ist die Summe der Ausstöße aller Länder, die noch weniger C02 produzieren als Deutschland.

bento: Luisa Neubauer und andere Klimaaktivisten bekommen für ihr Engagement viel Hass ab. Habt ihr so etwas auch erlebt?

David: Wir sind kein Teil von "Fridays For Future", aber die üblichen Social-Media-Kommentare haben wir natürlich auch schon abgekriegt: dass wir sowieso keine Ahnung hätten und erstmal arbeiten gehen sollen. Wir haben auch immer mal wieder Klimaskeptiker im Publikum bei den Vorträgen. Insgesamt findet das aber in einem deutlich kleineren Rahmen statt als bei "Fridays For Future"-Aktivisten.

bento: Was habt ihr euch für 2020 vorgenommen?

David: In unserem nächsten Projekt, vielleicht ein Buch, vielleicht ein Film, soll es um Lösungen gehen. Um "CO2-Staubsauger", synthetisches Fleisch, Windgas zur Stromspeicherung. Solche Dinge.

bento: Klingt, als wäre die Welt noch zu retten.

David: Ja, ganz klar! Die Wissenschaft sagt eindeutig: Wir können es noch schaffen, wir können das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen. Sicher gibt es viele Probleme und Fragen, aber die grundlegenden Technologien und Möglichkeiten sind da. Sie müssen nur effektiv umgesetzt werden, anstatt die Situation zu verschlimmbessern. Ein Beispiel: Mit sieben Milliarden Elektroautos gewinnen wir natürlich nichts. Wir brauchen ein völlig neues Mobilitätskonzept – und dafür gibt es Lösungen.

Christian: Und die deutschen Unternehmen müssen langsam verstehen, dass Klimaschutz eine riesige Chance für unsere Wirtschaft ist. Es ist nicht so, dass dieses Thema uns ausbremst. Wir werden nur ausgebremst, wenn wir diese Entwicklung verschlafen.

bento: Und was macht eigentlich euer Studium?

Christian: In die Uni schaffen wir es aktuell etwa einmal die Woche. Klimawandel und Nachhaltigkeit sind leider kaum Bestandteile des BWL-Studiums. Das muss sich dringend ändern.