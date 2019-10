Bisher gibt es keine Umfragen, die explizit die Auswirkungen des Umgangs der Kirche in Deutschland mit dem Missbrauchsskandal untersuchen. Laut einer Recherche von "Christ&Welt" scheint es jedoch Hinweise auf entsprechende Reaktionen zu geben. In Deutschland sind die Kirchenaustrittszahlen 2018 in den Großstädten im Vergleich zu 2017 um 17 Prozent gestiegen. Im Vorjahr waren es gegenüber 2016 nur 3 Prozent. "Die Finanz- und Missbrauchsskandale der Kirche sind eine Katastrophe. So etwas brennt sich in die Köpfe ein. Darunter leiden wir extrem", sagt Hubertus.



Hubertus und Volker Jung, 59, vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), glauben aber, junge Menschen in der Kirche halten zu können, wenn diese in ihrer näheren Umgebung sehen, wofür die Kirchensteuer verwendet wird. "Wir betreiben auch eine Hochschule und unterstützen die Restauration von Gebäudedenkmälern. Außerdem bieten wir die kostenlose Teilnahme am Kirchenchor und am Musikunterricht an", sagt Jung.

Vielen reicht aber genau das eben nicht mehr.



Die beiden Geistlichen halten die Form der Finanzierung aufgrund der Einkommenssteuer als Bemessungsgrenze weiterhin für gerecht. Eine Alternative zur Kirchensteuer zu finden, sei schwierig. Eine Idee könnte ein Abgabemodell nach dem Vorbild Italiens sein. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen sie zahlen, können dafür aber individuell bestimmen, an welche soziale oder kulturelle Einrichtung das Geld fließt.

Allein damit wäre die Herausforderung, Berufseinsteigerinnen und einsteiger dauerhaft an die Kirche zu binden, allerdings nicht gelöst. Nach den Festen wie Konfirmation und Firmung im Teenageralter müssten junge Menschen besser an die Kirchen gebunden werden, sagen die beiden Theologen. "Zwischen den Kirchenfesten im Teenageralter und der eigenen Hochzeit oder der Taufe der Kinder, sind viele nicht in der Gemeinde engagiert", sagt Hubertus, "obwohl es auch in dieser Phase viele relevante Lebensstationen wie beispielsweise den Schulabschluss oder den Umzug in die erste eigene Wohnung gibt." Die Kirche tue auch für Menschen in dieser Situation viel, erreiche sie jedoch oftmals nicht richtig. Das merkten zum Beispiel auch kirchliche Hochschulgruppen.

In letzter Konsequenz verlassen viele junge Menschen in ihren Zwanzigern schließlich die Glaubensgemeinschaften. Aber auch der Weg zurück ist möglich. Die Eintritte kompensieren allerdings bei Weitem nicht die Austritte.

Jährlich schließen sich in Deutschland knapp 60.000 Menschen wieder der Kirche an. Dem gegenüber standen 2018 mehr als 400.000 Abgänge, ein ungleiches Verhältnis. "Wir merken, dass Menschen sich mit einem erneuten Kircheneintritt auseinandersetzen, wenn es um die Hochzeit geht oder darum, welche Werte sie ihren Kindern mitgeben möchten. Die Frage nach religiöser Orientierung stellt sich dann wieder neu", sagt Jung.

Wird Gero vielleicht irgendwann wieder zum Mitglied? Das bezweifelt er. Das hat ihm auch der Austrittsakt noch einmal deutlich gemacht. "Außerdem musste ich mich ja quasi freikaufen." Bei den Städten, den Standesämtern oder den Amtsgerichten bezahlt man eine Gebühr für den Kirchenaustritt. Im deutschen Durchschnitt sind es etwa 30 Euro.

*Wir haben den Namen geändert. Der richtige Name ist der Redaktion bekannt.