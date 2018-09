Kein Pfarrer, der bisher von meiner Homosexualität wusste, lehnte mich ab. Auch wenn ich kein Problem damit hätte, meine Beziehung zu verheimlichen – selbst wenn es jemand herausfinden würde, hätte ich keine Angst, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben dürfte.

Um ihre Glaubwürdigkeit zu wahren, muss die Kirche natürlich solche Regeln vorschreiben. Sie muss aber auch christliche Werte walten lassen. Ich vertraue darauf, dass sie in einem solchen Fall Gnade vor Recht ergehen lassen würde.

Isabell* ist Erzieherin in einem katholischen Kindergarten. Als sie bei ihrem Freund einzog, erzählte sie das bei der Arbeit nicht. Sie blieb bei ihren Eltern gemeldet.

Es ist tatsächlich so, dass man so etwas nicht an die große Glocke hängen sollte. Anfangs verheimlichte ich, dass ich mit meinem Freund zusammenlebte – inoffiziell wussten es trotzdem alle Kolleginnen. Probleme hatte damit niemand. Eine Kollegin sagte im Spaß, dass ich das aber bloß niemandem erzählen dürfe. In unserem Bereich kann sich der Arbeitgeber gar nicht leisten, guten Leuten wegen solchen Gründen zu kündigen.