Es ist so: Jung sein ist in Deutschland ein Phänomen. 70 Prozent der Bevölkerung sind älter als 29 Jahre. (Deutschland in Zahlen) Warum sollte so eine Minderheit irgendetwas zu sagen haben? Sie haben doch gar keine Erfahrung! Nichts gesehen vom Leben, nichts verstanden! Und auch sonst nicht viel zu bieten. Im Gegenteil.

Warum man junge Menschen auf gar keinen Fall ernst nehmen sollte:

1. Sie sind politikverdrossen.

Statt zu regieren, wollen sie die Verantwortung lieber anderen geben. Wie gesagt, das beste Beispiel ist der Kevin. Ein klarer Fall von Politikvermeidung!

Hier gibt es ein ganzes Porträt über den jungen Mann: