Mit 14 sah sie im Fernsehen eine Doku über Ökodörfer. Seitdem faszinierte sie diese Art des Zusammenlebens, die so anders war als ihre eigene. Luisa hat eine Schwester, ihre Eltern sind Lehrer. Geld war immer irgendwie da, jeder für sein eigenes Glück verantwortlich.

Nach der Schule reiste sie anderthalb Jahre durch Europa. Sie wohnte in alternativen Gemeinschaften in Spanien, Island, in Booten aus alten Dieseltanks in Kopenhagen, in Frankreich in einer spirituellen Kommune. Die Modelle unterschieden sich, gemein war ihnen eins: der Wunsch nach mehr Zusammenhalt, nach einer Alternative zum Kapitalismus, dem ständigen Drang nach Wachstum. Als sie zurückkam, wusste sie, dass eine herkömmliche WG für sie nicht in Frage kam.

Luisa ist eine der jüngsten Menschen in der Kommune. Die Altersspanne reicht von eins bis 65, drei davon sind Kinder, sechs Menschen unter 30. Zu dem Grundstück gehören die beiden Häuser, mehrere Werkscheunen, ein großer Garten, eine Sauna und eine Waldhütte. Es gibt einen großen Saal, einen Kinderspiel-Raum, Gästezimmer und mehrere Büros.

So sieht es in der Villa Locomuna aus: