Gerechtigkeit

Meine Jugend in Thüringen: Er war schon immer da

Auch wenn Höcke erst 2014 nach Thüringen zog – sein Denken begegnete mir hier von klein auf.

Der Augenblick, in dem ich verstand, dass meine Heimat Thüringen ein Problem hat, begann mit einem Trinkspruch. Es war auf einer Studentenparty in Freiburg im Breisgau, als jemand rief: "Ex oder Arschloch!"

Ich kannte den Spruch so nicht. Denn in meiner Heimatstadt Gera im Osten Thüringens lautete er: "Ex oder Jude." Ich hörte ihn bei Grillpartys in der Datsche, am Tresen des lokalen Irish Pub und in der Großraumdisko hinten im Industriegebiet.

Ich hatte ihn selbst nie gerufen. Aber in all den Jahren hat nie jemand den Mund aufgemacht, gesagt, dass das ein Problem ist. Und ich hatte einfach nie über den Spruch nachgedacht. Und das wiederum ist ein Problem, das bis ins Thüringen von heute strahlt – und zeigt, wie eine um die andere junge Generation dabei hilft, den Freistaat in ein braunes Nest zu verwandeln.

Bei den Landtagswahlen in Thüringen wurde die AfD in allen Altersgruppen unter 60 die stärkste Kraft.

Bei den unter 30-Jährigen stimmten 24 Prozent für die AfD, bei den 30- bis 40-Jährigen sogar 28 Prozent. Nur die älteste Generation, die Ü60er, gaben den Rechten nur 16 Prozent Stimmanteil (Tagesspiegel).



Als vor wenigen Wochen in Sachsen und Brandenburg gewählt wurde, fuhr die AfD auch dort Erfolge ein. Doch unter den Millennials wählten viele auch Grün.