Heute: Wie bekomme ich als Berufseinsteiger mehr Verantwortung?

Das sagt Sara Weber:

"Im Handwerk machst du am Anfang oft erst einmal die Arbeiten, die sonst niemand machen will. Aber wenn du in der Zeit deine Aufgaben zufriedenstellend erledigst, bekommst du automatisch mehr Verantwortung. Falls das nach einiger Zeit nicht eintritt, solltest du überlegen, woran es liegen könnte. Wenn du keinen Grund findest, dann suche das Gespräch mit deinem Chef. Er kann dir sagen, was du besser machen kannst. Daran hat er ja auch Interesse. Er verdient mehr Geld mit dir, wenn du Aufgaben eigenständig erledigst.