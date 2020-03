Karrieren folgen keinem festen Plan

Erfolg im Job lässt sich ohnehin schwer vorhersagen. Dafür spricht eine Studie, bei der US-Forscherinnen und Forscher den Werdegang von fast 3500 Künstlern, mehr als 6200 Regisseurinnen und 20.000 Wissenschaftlern analysiert haben. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die meisten von ihnen irgendwann mal eine berufliche Erfolgssträhne haben. Diese Erfolgssträhne tritt allerdings zufällig auf – bei manchen am Anfang ihrer Karriere, bei anderen eher am Ende. Und bei vielen auch einfach in der Mitte. (DER SPIEGEL)

Ob sich diese Erkenntnis auf alle Berufsgruppen übertragen lässt, können die Forscherinnen nicht mit Sicherheit sagen. Sie glauben aber, zumindest ein Grundmuster gefunden zu haben.

Der Weg scheint also mal wieder sprichwörtlich das Ziel zu sein. Und vielleicht ist das der Slogan, der in Zeiten von New Work mal wieder auf Instagram gepostet werden sollte: "Experience is the goal!" Und den hier gleich mit: "Go with the flow!" – Einfach schauen, wohin der Weg dich führt.