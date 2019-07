Das Geld

„Noch verdienen wir damit nichts“, sagt Sandro, aber das werde sich wahrscheinlich sehr bald ändern. „Das Feedback aus aller Welt war so gut, dass wir das unbedingt wollen. Der erste Großauftrag ist schon in Planung.“ Mittlerweile haben Sandro und Amelie ihre Firma „Urban Invention“ gegründet und arbeiten an weiteren Ideen für eine interessantere Stadt. Die „Pong“-Ampel heißt jetzt ActiWait und soll in Kürze mit noch mehr Funktionen und Spielen in Serie gehen. An drei Exemplaren davon kann man schon jetzt probedaddeln: Eine der Ampeln steht am Goschentor in Hildesheim und zwei in Oberhausen. The game is on!

FAZIT: MACH ES.





Benni, Hannes, Lamia, Rob, Sandro und Amelie haben gemacht, was ihnen Spaß brachte. Es war nicht immer leicht, und Geld regnete es auch nicht. Doch Leidenschaft, Ehrgeiz und Abenteuerlust machte aus ihren Schnapsideen handfeste Jobs, die obendrauf auch noch Spaß bringen, ganz ohne lästige Bewerbungsgespräche. Das ist die Zeit der Gründer, heißt es immer. Die Zeit der Macher sollte es sein. Gründen kannst du später. Mach halt einfach!