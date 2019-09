Man muss jungen Menschen eben nur die Möglichkeit zur Entfaltung geben. In dieser Hinsicht kann Deutschland von anderen Ländern eine Menge lernen.

Von Israel etwa, dem vielleicht innovativsten Staat der Welt. Im Verhältnis zu den 8,5 Millionen Einwohnern entstehen nirgends auf der Welt so viele Startups wie hier (Süddeutsche). Viele erfolgreiche Firmen im Silicon Valley haben israelische Gründer. Ihr Pioniergeist geht auf die Militärstruktur des Landes zurück.



In Israel sind sowohl Männer als auch Frauen wehrpflichtig. Wer mit 18 Soldat oder Soldatin wird, verpflichtet sich dazu, etwaige Fehler oder Missstände im System an den ranghöchsten Offizier zu melden. Dieses Phänomen beschreiben die Autoren Dan Senor und Saul Singer in ihrem Buch "Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle". Gleichzeitig müssen verantwortliche Entscheider jeden solcher Hinweise anhören. Dank dieser Struktur hat sich eine Kultur des Fehlermeldens etabliert, ein stetiger Drang nach Verbesserung und Fortschritt. Das, sagt Schwiezer, "zieht sich durch das gesamte berufliche Leben der Menschen".