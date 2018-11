Ich denke, in der IT liegt eine große Zukunft – deshalb habe ich Wirtschaftsinformatik studiert. Weniger, um klassischer Programmierer zu werden, mich interessierte eher, wie Menschen zusammenarbeiten und man die Kommunikation verbessern kann. Ich machte berufsbegleitend auch noch einen Master. Unter der Woche arbeitete ich Vollzeit bei einem großen Versicherungsunternehmen in Deutschland, am Wochenende studierte ich.

Nach meinem Studium übernahm ich in der Versicherungsfirma eine Projektleitung im Bereich IT. So lernte ich das Unternehmen kennen, für das ich heute arbeite: Ich wechselte die Seite zu einem Technologieunternehmen, das Altersvorsorge für alle zugänglich machen will. Mittlerweile bin ich dort Projektmanager.

Wie ich das geschafft habe?