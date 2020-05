Fühlen

"Nur eine Massage, mehr nicht": Wenn das Zuhause in Zeiten von Corona kein sicherer Ort ist

Leo dachte, er hätte die Traum-WG gefunden – bis sein Mitbewohner ihm unangenehm nah kam.

Ich konnte mein Glück kaum fassen: sonnendurchflutete Wohnung, edler Holzboden, beste Lage im schicken Viertel. Stephan*, den ich vor zwei Jahren auf einer akademischen Veranstaltung flüchtig kennengelernt hatte, antwortete mir auf mein WG-Gesuch in einer queeren Facebook-Gruppe. In seiner Eigentumswohnung sei noch ein möbliertes Zimmer frei. Wir verabredeten uns auf einen Kaffee und besprachen die Formalitäten: Mietvertrag, Höhe der Miete, Einzugsdatum, alles ganz unkompliziert.

Ich, Mitte 20, für mein Masterstudium von der einen in die andere Großstadt gezogen, würde also von nun an mit einem etwa 20 Jahre älteren Mann zusammenleben, der aber in seiner Art deutlich jünger wirkte. Wegen seines Jobs in einer anderen Stadt würde er ohnehin nur die Hälfte der Woche in der Wohnung sein.

So war es zumindest geplant – vor Corona. Vor Kontaktsperren, Schutzmasken und den dringlichen Empfehlungen, die eigenen vier Wände nur für das Allernötigste zu verlassen. Doch dann wurde die häusliche Quarantäne zum Gebot der Stunde, und mein neues Zuhause zu einem merkwürdigen Konglomerat aus Wohn- und Zwangsgemeinschaft.

Denn in den vergangenen Wochen erlebte ich, dass eine solche Situation auch ausgenutzt werden kann – und es schwierig sein kann, sich dagegen zur Wehr zu setzen.

Der Mitbewohner sehnt sich nach Nähe in der Corona-Zeit

Zunächst lief alles gut. Während Stephan im Homeoffice arbeitete, engagierte ich mich in der Nachbarschaftshilfe und richtete mein neues Zimmer ein. Meistens kochte ich abends für uns beide. Trotz der Corona-Anspannung führten wir gute Gespräche. Und ich fing langsam an, mich wohl zu fühlen. Dass ich nach einer Woche immer noch keinen Mietvertrag hatte: nicht weiter schlimm. In dieser Ausnahmesituation hätten eben andere Dinge Vorrang, redete ich mir ein.