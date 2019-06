Was kannst du also tun? Ich würde sagen: Sei aufmerksam und freundlich! Am Ende ist es doch ein Tauschgeschäft – wir wollen alle respektiert werden. Sei offen zu uns Alten und denk nicht nur an dich. Hilf uns, wenn wir etwas nicht verstehen. Auch für uns gibt es viel Neues. Wenn du uns fair behandelst, nehmen wir dich auch ernst."

"Arbeitet zusammen!" – das meint Handwerkerin Johanna Runge:

"Ich glaube, ich hatte noch nie Angst vor älteren Kollegen. Warum auch? Es gab doch einen Grund, warum ich als junger Mensch neu eingestellt wurde. Darauf kann man stolz sein. Dennoch sollte man wissen, was man kann und was eben noch nicht. Am Anfang schadet etwas Demut bestimmt nicht.