Larissa sagt, sie möchte zwar lieber in ihrer Heimat Süddeutschland bleiben, würde für den richtigen Job aber auch in eine andere Region ziehen. Allerdings sei sie unsicher, wie sinnvoll ein solcher Schritt in der momentanen Situation tatsächlich ist, schließlich kämpfen viele Firmen mit wirtschaftlichen Problemen. "Ich hätte Angst, deswegen in der Probezeit entlassen zu werden oder kurz vorher doch eine Absage zu bekommen. Und was mache ich dann in einer fremden Stadt?"



Jobcoach Slaghuis kann diese Sorge verstehen. Sein Tipp: Verbindlichkeiten schaffen und beim Arbeitgeber nachfragen, wie konkret die Einarbeitungsphase bereits geplant ist. Ob beispielsweise Gespräche mit Kollegen und Vorgesetzten anstehen, oder ob man zunächst im Homeoffice arbeiten kann. "Schaffen Sie mit Ihrem neuen Arbeitgeber die nötige Klarheit, die Sie als Mitarbeiter jetzt benötigen."

Nadine und Larissa halten sich derweil an dem Gedanken fest, dass es eine Zeit nach der Krise geben wird, in der sie gebraucht werden. Auch, wenn das an manchen Tagen schwerfällt.

*Aus Angst vor Nachteilen in den noch offenen Bewerbungsprozessen möchte Nadine ihren richtigen Namen nicht öffentlich machen. Er ist der Redaktion aber bekannt.