Was ihnen geboten wird, erinnert in der Tonalität an eine Halbzeitansprache bei einer Nachwuchsfußballmannschaft, die zur Pause schon aussichtslos hinten liegt. Er benennt "No-Go-Typen" (Nörgler, Meckerer, Pessimisten, Chef-Bedenkenträger) und wiederholt, der Schlüssel zum Erfolg sei ein Mix aus Kompetenz und Leidenschaft. Anschließend beantwortet er noch einige Fragen aus dem Publikum.

"Wir alten Säcke können jungen Leuten mit unser Erfahrung helfen", sagt Reiner Calmund im Gespräch mit bento. "Was haben wir gemacht? Wo hat es bei uns geklemmt? Wo hatten wir mal Glück? Es läuft ja nicht immer alles wie geölt." Eigentlich wollte er Elektroingenieur werden, erzählt er, sei aber wegen seiner Farbenblindheit, wegen der er die unterschiedlichen Drähte nicht auseinanderhalten konnte, durch die Elektriker-Prüfung gefallen. Danach absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung, studierte Betriebswirtschaft und fing beim Pharmakonzern Bayer an, dessen Werks-Fußballteam er später mehrere Jahre lang erfolgreich als Manager leitete.

Es ist wichtig, dass Unternehmen und Berufseinsteiger sich auf Augenhöhe begegnen. Die Mär vom alten Personaler, der keine Ahnung davon hat, was die Millenials von ihrem Job erwarten, musste ein Ende haben – und hat es offenbar.

Die Zeiten, in denen Unternehmen in langweiligen Pressspan-Messeständen versuchten, mit Kulis und Gummibärchen als Köder Handzettel zu verteilen, sind vorbei. Auf die Entertainment-Bedürfnisse der Absolventinnen und Absolventen wird eingegangen, weil die Firmen gemerkt haben, dass sie sie sonst nicht erreichen. Auch die Tattoostation steht für mehr als nur eine Marketingmaßnahme. Sie zeigt, das Tattoos im Arbeitsumfeld an Akzeptanz gewonnen haben. Ein wichtiges Zeichen in Zeiten, in denen jeder fünfte Deutsche tätowiert ist.

Die Jobmessen verändern sich, ein paar Dinge bleiben jedoch gleich. In den Messetoiletten in Köln werden weiterhin die Haare frisch gekämmt und Zähne geputzt, während die Personaler an den Recruiting-Ständen mit der Fusselbürste über ihren Anzug gleiten. Die Atmosphäre bleibt ein bisschen unangenehm, aber eben auf Augenhöhe. Und das ist das Wichtigste.