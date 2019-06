Streaming

"Black Mirror" regt uns in den neuen Folgen nicht mehr zum Nachdenken an – und parodiert sich selbst

Eine alternative Realität, in der man sich all seine Erinnerungen wieder und wieder ansehen kann, eine Welt, in der dicke Menschen zu Personen zweiter Klasse werden und ein britische Premierminister, der vor die Wahl gestellt wird: Entweder er hat vor laufender Kamera Sex mit einem Schwein oder ein Mitglied der Königsfamilie muss sterben. Seit 2011 versetzt eine britische Serie Fernsehkritikerinnen und Medienwissenschaftler in Begeisterung: "Black Mirror" war damals auf dem britischen TV-Sender Channel 4 gestartet, der Erfinder Charlie Brooker wurde für die düsteren Zukunftsszenarien gefeiert, die er in der Serie entworfen hatte.

Auf Netflix ist nun die fünfte Staffel von "Black Mirror" gestartet – und von der Genialität ist wenig geblieben.

In früheren Staffeln bestach die Serie häufig mit dystopischen Elementen, die teilweise erschreckend nahe an der Realität waren und die Zuschauer verstört zurückließen.

Solche Momente gibt es in der fünften Staffel der Serie nicht. In der ersten Episode geht es um zwei Kumpels, die in einem Virtual-Reality-Game Sex haben, woran die reale Beziehung des einen droht zu scheitern. In der zweiten Folge wird sehr plakativ Kritik an großen Sozialen Medien und ihrer Macht geübt – in einer spannend erzählten Story, die am Ende einen recht unspektakulären Twist bereit hält.

In ihrer letzten Folge, endet die ohnehin lahme neue Staffel schließlich an einem Tiefpunkt. Mit "Rachel, Jack and Ashley Too", einem merkwürdigen Mix aus Coming-of-Age-Drama und Dystopie mit Miley Cyrus in der Hauptrolle, parodiert sich "Black Mirror" beinahe selbst.

Cyrus spielt die Popsängerin Ashley O. Ihre reale Persönlichkeit unterscheidet sich erheblich von der öffentlichen Ashley O – von welcher eine KI-Version auf den Markt gebracht wird, quasi eine singende Alexa, die sich auch noch bewegen kann. Parallel wird die Geschichte von Rachel erzählt. In der KI namens "Ashley Too" findet die 15-Jährige nach dem Tod ihrer Mutter eine Freundin und einen Weg, ihre Einsamkeit zu überwinden. Der Mini-Roboter zeigt ihr Dancemoves, gibt Schminktipps und motiviert sie, vor der Schule den Tanz aus den Ashley-O-Musikvideos aufzuführen – inklusive Phrasen wie "Wenn du es wirklich willst, kannst du es auch schaffen".