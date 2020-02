"Den Aufwand habe ich wirklich unterschätzt", sagt Charlotte, als sie zwei Stunden zuvor ins Auto steigt – um halb acht morgens an einem Samstag. An zwei Abenden die Woche geht sie nach ihrem Arbeitstag als Projektmanagerin zum Theorieunterricht. Sie lernt, wann welches Wildtier geschossen werden darf, wie sich Bäume fortpflanzen und wie man ein Gewehr richtig nutzt. An den Wochenenden stehen Fallenkunde, Schießübungen, Wildbretzerlegung und Hundearbeit auf dem Lehrplan.

Wie Charlotte machen immer mehr Frauen den Jagdschein. Wie passt das in eine Zeit, in der junge Menschen für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gehen und immer weniger Fleisch essen?

Sieben Prozent der rund 384.000 Jagscheininhabenden in Deutschland sind Frauen – Tendenz steigend. 2017 waren mit 24 Prozent knapp ein Viertel aller Teilnehmenden der Jägerausbildung weiblich, ergab eine bundesweite Befragung des Deutschen Jagdverbands (DJV). 2011 seien es noch 20 Prozent gewesen, so Torsten Reinwald vom DJV. Auch die Mehrheit der Protestierenden der "Fridays for Future"-Bewegung sind laut einer Studie Frauen. Sie setzen sich für mehr Klimaschutz ein und folglich für einen bewussteren Fleischkonsum. Wildfleisch gilt dabei als ökologische Alternative (Frankfurter Rundschau, Die Zeit).