Als Customer-Relationship-Managerin arbeite ich an einer Schnittstelle zwischen IT und Vertrieb. Ich betreue eine Software, "Salesforce" heißt sie, die von Vertrieb, Marketing und Kundenservice für das Management von Kundenbeziehungen genutzt wird. Bei der Zeitung geht es da vor allem um Anzeigenkunden. Mein Job ist es, Nutzeranfragen zu bearbeiten, Fehler zu beheben und das System weiterzuentwickeln. Daneben schule ich Kolleginnen und Kollegen. Monatlich verdiene ich damit knapp 2700 Euro brutto, obendrauf kommen Bonuszahlungen.

Weiterbildung im Job

Bevor ich bei der Zeitung anfing, hatte ich keine Ahnung von der Software, allerdings steht die auch in anderen Studiengängen nicht auf dem Lehrplan. Das war meine Chance. Schon in den ersten Wochen im Job hatte ich meine Aufgaben meist am Vormittag erledigt und verbrachte den Rest des Arbeitstages auf der Lernplattform von "Salesforce". Ich redete mehrmals mit meinem Chef darüber, dass ich unterfordert war. Er war aber selbst neu in seiner Position, wusste also nicht, was ich genau machte, und änderte daher nichts an der Situation. Also investierte ich die freie Zeit in meine zukünftige Karriere: Über mehrere Monate bildete ich mich zur Administratorin für die Software weiter, nach etwa einem Dreivierteljahr im Job schloss ich mein erstes Zertifikat ab.