Du willst deinen Job wechseln, mehr verdienen und interessierst dich für Programmieren? Dann stößt du bei deiner Suche vielleicht auf eines dieser Angebote: Eine Hand voll Startups versprechen dir, dich binnen kurzer Zeit zum IT-Spezialisten auszubilden und dir den Start in eine neue Branche zu vereinfachen.

So zum Beispiel ein Dienstleister aus Berlin. 6000 Euro kostet beim spanischen Startup "Ironhack" die Investition in die berufliche Zukunft, gerade mal neun Wochen dauert der Kurs. "Ironhack" wurde von Gonzalo Manrique gegründet – er arbeitete bereits als Ingenieur in Berlin, studierte später Management in den USA. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in seiner Heimat Spanien und die Erkenntnis, dass die Ausbildung an Universitäten oft nichts mit dem eigentlichen Job zu tun hat, brachte ihn auf die Idee zu seinem Unternehmen.