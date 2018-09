Kein Wunder also, dass ich noch vor meinem 18. Geburtstag mein erstes Kunstwerk (Leider kein Beuys) und meine ersten Aktien erwarb: Papiere von Fielmann, der Optiker aus Norddeutschland ging gerade an die Börse, also schlug ich zu. Etwas später stieg ich bei der Modedesignerin Jil Sander ein – weil ihre Entwürfe für mich beinahe Kunst waren.

Der Vorteil: Ich hatte damit vielen Altersgenossen etwas voraus, schließlich interessierte ich mich zu einem Zeitpunkt für Aktien, als ich noch Taschengeld bekam, und konnte früh anfangen zu investieren.

Der Nachteil: Ich kaufte einfach, was mir gefiel – statt wochenlang Bilanzen studiert oder mich mit Finanztheorie beschäftigt zu haben. Erst Jahre später begriff ich, wie falsch ich damit lag – und wie leicht es ist, auch mit einem kleinen monatlichen Beitrag ein kleines Vermögen aufzubauen.

Neben Fielmann und Jil Sander kaufte ich über die Jahre unter anderem Anteile am Pharmaunternehmen Merck, dem Axel Springer Verlag, dem norwegischen Ölriesen Statoil, der schwedischen Swedbank und natürlich der Deutschen Telekom. Irgendwie passten die mir alle gerade in den Kram, meist investierte ich irgendetwas zwischen 500 und 2000 Euro pro Posten.

So genau kann ich das nicht mehr sagen, denn ähnlich unstrukturiert wie die Kaufentscheidungen war damals meine Buchführung. Im Grunde genommen hatte ich überhaupt keine: Ich kaufte und irgendwann verkaufte ich halt wieder.