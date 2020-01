Frauen hätten ihre Intelligenz niedriger geschätzt als Männer, berichten die Wissenschaftlerinnen im Fachblatt "Advances in Physiology Education". Dies gelte selbst dann, wenn man Männer und Frauen miteinander vergleiche, deren Notendurchschnitt gleich gewesen sei. Die Forscherinnen nutzten dabei den sogenannten Grade Point Average (GPA), der aus Noten an der High School, aber auch an Universitäten berechnet wird.

Wenn man Männer und Frauen mit einem GPA von 3,3 befragt habe, hätten die Männer erklärt, sie seien schlauer als 66 Prozent der Mitstudenten aus dem Kurs. Frauen gaben nur einen Wert von 54 Prozent an.

Die Forscherinnen wollten auch wissen, wie die Studenten sich selbst im Vergleich zu den Mitstudenten sehen, mit denen sie im Kurs besonders eng zusammenarbeiten. Mit 3,2 mal so großer Wahrscheinlichkeit als Frauen erklärten Männer dann, sie hielten sich für intelligenter als ihre Mitstudenten.

"Immer wieder hatte ich von Studentinnen gehört, sie hätten Angst, für dumm gehalten zu werden", berichtet Cooper. Von männlichen Studenten sei ihr so etwas noch nie zu Ohren gekommen. Daher habe sie beschlossen, das Phänomen genauer zu untersuchen.

Die Ergebnisse der Arizona State University sind keine Überraschung. Frühere Studien hatten gezeigt, dass bereits Schülerinnen sich in Fächern wie Mathematik, Physik und Chemie weniger zutrauen als männliche Schüler, obwohl sie bei Tests gleich gute Ergebnisse erzielen.