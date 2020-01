Gerechtigkeit

"Fridays for Future" versus Siemens

Ist das die neue Strategie der Aktivistinnen und Aktivisten?

Ende vergangenen Jahres kündigten einige Ableger von "Fridays for Future" an, den wöchentlichen Streik ruhen lassen zu wollen – und stattdessen nach anderen Strategien zu suchen, Klimaschutz voran zu treiben (DER SPIEGEL).

Jetzt dürfte eines der ersten Ergebnisse eines solchen Versuches sichtbar werden: Am Freitagnachmittag traf sich Siemens-Chef Joe Kaeser mit Luisa Neubauer und Nick Heubeck von "Fridays for Future", um über ein umstrittenes Siemens-Projekt zu reden: Die Mitarbeit an einer Kohlemine in Australien. Denn obwohl die Beteiligung der Deutschen eher klein wäre, – es geht lediglich um Signalanlagen für die Eisenbahn, mit der die Kohle ans Meer gebracht werden soll – gab es Protest. (DER SPIEGEL)