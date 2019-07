Haha

Mach mal Siesta, Deutschland!

Warum wir bei spanischem Wetter spanische Bräuche einführen sollten.

Als ich heute Morgen die Treppen in den U-Bahnhof hinabgehe, begrüßt mich ein kühler Luftzug. Eigentlich ist der langersehnte Summer in the City doch schön, denke ich mir noch. Nur zwei Minuten später löst sich der Gedanke auf wie ein Eiswürfel im Wasserkocher. Beim Öffnen der Türen schlägt mir eine Hitze-Wand ins Gesicht.

Meine Motivation ist auf dem Tiefpunkt, bevor das erste Wort geschrieben, die erste Mail geöffnet, oder das erste Telefonat überhaupt geführt wird. Verzweifelt starre ich tagsüber alle zehn Minuten auf meine Wetter-App: 33 Grad in Berlin, 34 in Hamburg und 39 in Köln. Es fühlt sich an, als ob Deutschland sich auf die Sauna-WM vorbereitet.

Überraschend dabei: Obwohl der Schweiß in Bächen strömt, bleiben Arbeitnehmer hierzulande dem international verbreiteten Klischee des leistungsorierentierten Deutschen treu. In langer Hose, Sakko und Dienstuniform: Die Selbstaufopferung in den glutheißen Großraumbüros kennt keine Grenzen. So kann es nicht weitergehen.

Denn die aktuelle Hitzewelle macht mir und vielen anderen nicht nur physisch, sondern auch psychisch zu schaffen.

2017 wurden etwa 12.000 Krankschreibungen wegen Hitzschlag, Sonnenstich und ähnlichem ausgestellt, 40.000 Fehltage summierten sich.

Dass es sinnvolle Alternativen gibt, erinnere ich aus meinem Auslandssemester in Spanien: Trotz ähnlicher Temperaturen schien der Alltag nicht so schwerfällig wie aktuell in Deutschland.

Der Schlüssel zum Überstehen der Hitze war die Siesta, eine zwei- bis dreistündige Pause zwischen vierzehn und siebzehn Uhr.

In dieser Zeit saßen die Menschen im Café, aßen, tranken Wein, oder hielten einfach ein Mittagsschläfchen.

Diese Arbeitsunterbrechung verwunderte mich urdeutsche Kartoffel am Anfang. Drei Stunden Pause? Statt der üblichen dreißig Minuten? Das fühlte sich falsch an. Das "Nine To Five"-Schema war so in meiner DNA verankert, dass ich mir nicht vorstellen konnte, was mit der Zeit überhaupt anzufangen sei. Anfangs blieben meine Kommilitonen und ich sogar in der Uni, im Laufe der Zeit lernten wir jedoch, die Siesta zu nutzen: Wir entspannten im Park, trieben Sport, kochten gemeinsam. Der Alltag wurde entschleunigt, aufgeteilt und dadurch entspannter.