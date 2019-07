Glücklicherweise gibt es in meiner derzeitigen Heimat Berlin etliche Möglichkeiten, sich in so einen Coworking Space einzumieten. Etwa 200.000 Quadratmeter flexibler Bürofläche ist derzeit im Angebot, 100.000 weitere Quadratmeter sind in Planung. Das ergab die Studie "Coworking 2019", die das Immobilienberatungsunternehmen Cushman & Wakefield im April dieses Jahres veröffentlichte. Hinter Berlin folgen als Coworking-Hochburgen flächenmäßig München, Frankfurt am Main, Hamburg und Düsseldorf.

Die Macher der Studie rechnen in den kommenden Jahren mit einem weiteren Zuwachs von Angeboten– und das nicht nur in den Metropolen, wie auch der Coworking-Verband bestätigt. "Seit drei bis vier Jahren entstehen solche Arbeitsplätze auch in Kleinstädten und im ländlichen Raum", sagt Christian Cordes, Vorstandsmitglied im Bundesverbands Coworking Deutschland. Über eine Entwicklung ist die Interessensvertretung jedoch nicht erfreut: "Immer mehr Vermieter stellen bloß die Flächen zur Verfügung und sprechen von Coworking. Allerdings bleibt der Kommunikationsgedanke dabei auf der Strecke", so Cordes.