Pünktlich um 8.30 Uhr saß ich am Esstisch vor dem Laptop. Ein frischer Kaffee stand neben mir. Ich war in alle notwendigen Systeme eingeloggt. Eigentlich war alles genauso wie im Büro. Bis es um 9 Uhr an der Tür klingelte. Die Handwerker waren da.

Die erste – unfreiwillige – Pause des Tages brachte mich aus dem Konzept.

Als ich eine Viertelstunde später wieder vor meinem Laptop saß, musste ich mich erst neu sortieren. Was wollte ich noch mal in welcher Reihenfolge machen? Als ich wieder richtig loslegte, war es schon 9.30 Uhr.

Im Büro bringt mir der Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen sehr viel. Wenn ich mal nicht weiter weiß, frage ich jemand um Rat. In einem kreativen Job wie meinem ist das extrem hilfreich. Zu Hause fehlte mir diese Interaktion. Als ich nicht vorankam, saß ich mit leerem Blick am Esstisch. Also machte ich mir noch einen Kaffee, schaute bei den Handwerkern vorbei und setzte mich wieder vor meinen Laptop.