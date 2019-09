Was willst du jetzt mit den 700.000 Euro anstellen?

In erster Linie Personal bezahlen. Damit wir weitere Inhalte und Formate für die App entwickeln können. Ein Teil des Geldes wird natürlich auch ins Marketing fließen.

Frank Thelen, ein weiterer Löwe aus der Jury, hat sich zurückgezogen, weil er einige technische Mängel bei dem Produkt sah.

Ich will mich nicht beschweren, aber ich sehe es nicht so dramatisch, wie es in der Sendung vielleicht rüberkam. Geschluckt habe ich sicher nicht und ratlos war ich auch nicht.

Du klingst ganz schön überzeugt von dir: Inwieweit besteht die Gefahr, dass man als junger Gründer zu forsch ist und dadurch überheblich wird?

Ich denke, das ist eine Charakter-Frage und wer der Meinung ist, dass man als junger Gründer mit seiner G-Klasse durch die City cruised, weil die Taschen voll Geld sind, der hat ein völlig falsches Bild vom Unternehmertum.



Man baut nicht etwas Nachhaltiges auf, indem man Geld aus dem Fenster wirft. Aber grundsätzlich hat man als junger Gründer eh erstmal kein Geld, weil alles in die Firma fließt – so ist das zumindest bei mir.

Carsten Maschmeyer hat in der Sendung gesagt: "So weit habe ich mit 19 Jahren noch keinen Gründer in Deutschland erlebt." Bist du stolz, wenn du so etwas hörst?

Es ist ein Stück weit eine Bestätigung, dass wir mit dem Produkt nicht ganz falsch liegen am Markt. Zu Beginn haben wir uns oft gefragt, ob die Leute wirklich schon bereit sind, für digitale Lernprodukte Geld aufzugeben. Aber es gibt trotzdem noch viel zu tun. Wir werden uns sicherlich nicht ausruhen.

Hast du das Gefühl, junge Gründer werden von Investoren wirklich immer ernst genommen? Du kennst bestimmt auch andere Situationen als die bei "Höhle der Löwen"?

Ich denke, Alter ist keine Frage der Kompetenz. Ein Investor hat mir aber tatsächlich mal gesagt, ich solle mir erst einen Bart wachsen lassen, bevor er mir Kaffee statt Kakao anbieten würde. So witzig das auch klingen mag: Man merkt doch, dass einige Investoren mit Sicherheit auch größeres Risiko beim Investment in so junge Menschen sehen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ist das Produkt und der Markt neben anderen Faktoren weitaus entscheidender als das Alter der Gründers.



Wie können junge Gründer grundsätzlich eine bessere Lobby erhalten?

Indem sie darum kämpfen und dafür Öffentlichkeit schaffen. Auch Netzwerken ist für junge Menschen sehr entscheidend und dabei ist es wichtig zu verstehen, dass es hier häufig um ein Geben und Nehmen geht und man nicht erwarten kann, dass alle Leute einem immer nur geben, nur weil man jung ist.

Was ist der Vorteil, so jung zu gründen, wie du es gemacht hast?

Man lernt viel und schnell dazu, wenn man möchte. Man macht Fehler, ich denke, das ist klar. Aber man kann schnell daraus lernen und besser werden. Wenn man die Fehler mit 18, 19 macht, kann man schon mit 20, 21 entschieden besser handeln.