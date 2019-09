Fühlen

Warum es okay ist, nicht jedem Trinkgeld zu geben

Der Kellner bekommt welches, die Handwerkerin nicht. Woran liegt das?

Mit dem Geldbeutel in der Hand läuft eine Frau zum Tresen eines Hamburger Restaurants. 7,90 Euro sind für eine hausgemachte Limonade und einen Kaffee fällig. Die Frau kramt einen roten Schein raus. "Mach 8,50 draus", sagt sie zur Bedienung. Andere Szene: Ein Handwerker ist gerade damit fertig geworden, die Dusche zu reparieren, verabschiedet sich an der Tür. Nicht mal für einen kurzen Moment kommt einem der Gedanke, ihm etwas Trinkgeld zuzustecken.

Während es selbstverständlich ist, der Kellnerin oder dem Kellner ein paar Münzen extra auf die Rechnung zu legen, drücken wir Möbellieferanten, Handwerkerinnen oder dem Kassierer selten Trinkgeld in die Hand – dabei verdienen sie meist auch nicht mehr als den Mindestlohn.

Woran liegt es, dass wir Kellnern Trinkgeld zustecken – und anderen nicht oder selten?

Die Wurzeln dafür liegen im 19. Jahrhundert. Damals boomte die Industrie – und durch die steigenden Freizeitbedürfnisse entstanden neue Berufe. Wer auf Reisen ging, dem wurde der Koffer getragen, in Restaurants brachten Kellner das Essen zum Tisch und Zimmermädchen sorgten dafür, dass Gäste saubere Hotelzimmer vorfanden.

All diese Tätigkeiten wurden zuvor vom Dienstpersonal meist in Privathaushalten ausgeführt. Nun arbeiteten sie als Freiberufler in der Dienstleistung. Ohne festes Gehalt ihrer Arbeitgeber, stattdessen für ein paar Groschen, die ihnen zugesteckt wurden. (Deutschlandfunk)

In der Gewerbeordnung ist inzwischen festgelegt, dass Kellnerinnen nicht mehr nur durch Trinkgeld entlohnt werden dürfen: Sie müssen vom Arbeitgeber ein Gehalt erhalten. Seit 2015 ist ein Mindestlohn vorgeschrieben, seit Beginn dieses Jahres muss ihr Gehalt bei mindestens 9,19 Euro liegen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Wer früher als Bedienung also fünf Euro die Stunde bekam, erhält inzwischen fast das doppelte an Gehalt. Bei einer 40-Stunden-Woche sind das knapp 1.600 Euro brutto im Monat (Mindestlohnrechner des BMAS).