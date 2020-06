bento: Am vergangenen Wochenende fanden in ganz Deutschland "Black Lives Matter"-Demonstrationen statt, dafür gab es auch Kritik: zu viele Menschen auf zu engem Raum, hieß es. Sind Vor-Ort-Demos in Zeiten von Corona eine geeignete Protestform?

Amanda: Das hoffen wir. Bei den heutigen kleinen Demos konnten wir die Abstandsregeln ohne Probleme einhalten. Für die große Kundgebung in Berlin arbeiten wir gerade an einem strikten Sicherheitskonzept – auch bei den Anti-Rassismus-Demos gab es das. Ich denke, dass Studierende einen wichtigen Teil vieler Stadtgesellschaften ausmachen. Ihre derzeitige Situation betrifft also auch Menschen, die nicht studieren. Um die Leute vor Ort auf die Nöte der Studierenden in ihrer Nachbarschaft aufmerksam zu machen, sind Demos in verschiedenen Städten perfekt.