Wie wird man Hebamme oder Geburtshelfer?

2017 gab es rund 24.000 weibliche Hebammen in Deutschland. (Statista) Laut des Deutschen Hebammenverbands arbeiten aktuell sechs männliche Geburtshelfer in diesem Beruf.

Die Berufsausbildung dauert durchschnittlich drei Jahre (Deutscher Hebammenverband). Das Studium bieten aktuell wenige deutsche Universitäten an, was sich von 2020 an ändert: Dann wird der Beruf der Hebamme akademisch (bento).

In Osnabrück kann man zum Beispiel den Bachelor of Science in Midwifery absolvieren, das Studium dauert sechs Semester. (Hochschule Osnabrück)

Das Bruttoeinstiegsgehalt einer Klinik-Hebamme beträgt laut Tarifvertrag rund 2.800 Euro.