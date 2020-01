Manchmal dauert es Monate, bis man die Note für eine abgegebene Arbeit bekommt.

Das nervt. Oft kann man weiterführende Seminare nur belegen, wenn die Note des Vorkurses bereits eingetragen wurde. An einigen Universitäten stehen die Korrekturzeiten in der Prüfungsordnung, eine grundsätzliche Regelung für verbindliche Rückgabezeiträume gibt es an deutschen Hochschulen aber nicht. Studierende haben feste Abgabetermine, an die sie sich halten müssen. Dozierende nicht.

Die Hausarbeit, in die ich das "Gelb"-Kapitel eingebaut habe, bekam ich acht Monate nach der Abgabe zurück. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits mit allen anderen Kursen fertig und musste nur noch meine Abschlussarbeit schreiben. Wäre ich durchgefallen, hätte das meine komplette Studienplanung über den Haufen geworfen. Aber die Note war natürlich gut, wie immer.