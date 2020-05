Schlechter Gesang vor etwas, das aussieht wie ein Sarg, und die wie fast alle Festreden extrem langweilige Festrede runden die Sache ab. Diesmal hält sie der Chefredakteur der Washington Post, Martin Baron, dessen Strahlkraft man an der Zahl der aufgedeckten Skandale messen kann. Zur besseren Übersicht hat er offenbar für jeden dieser Fälle eine Nadel in die Pinnwand in seinem Hintergrund gesteckt (Zusatzinfo: Es sind sehr viele). Baron war unter anderem mit dafür verantwortlich, eine Serie von sexuellen Übergriffen auf Kinder öffentlich zu machen, die die katholische Kirche jahrzehntelang verschleiert hatte – eine Geschichte, die im Film Spotlight total spannend erzählt wird. Von ihm selbst leider nicht. Mal wieder wird, fährt er fort, die Freiheit der Presse unterdrückt. Raunende Passive, Wahrheit, Fakten, Aufklärung, Zynismus, moralische Autoritäten, Walter Lippmann, Hannah Arendt. Der Name Trump fällt nicht. Man will sich ja nicht das schöne Fest verderben.

Ob das mit den Graduations nicht überhandnehme, fragen regelmäßig Kommentatorinnen und Kommentatoren in der englischsprachigen Presse. Ist es nicht zu viel, wenn inzwischen sogar Kindergartenkinder vor dem Eintritt in die Schule das mit den lustigen Hüten machen? Ich glaube: Es kann gar nicht genug Graduations und Commencements geben. Auch in Deutschland. Mit weinenden Großonkeln, seltsamen Videobotschaften und ganz viel grüner Wiese.