Wenn sich die Angestellten ständig fragen müssten, wie sie den Monat überhaupt finanziell bewältigen können – oder stundenlang pendeln, weil sie sich keine Wohnung in der Stadt leisten können – dann könnten sie auch nicht in Ruhe arbeiten, so Nussbaum.

Doch wie finanziert das Unternehmen die Gehaltserhöhungen? Laut Nussbaum gäbe es in der Hotellerie vier Hauptkosten: Mieten, Mietnebenkosten, Personalkosten und Distributionskosten. Letzteres sind Abgaben an Buchungsportale wie "Booking" oder "Trivago". Seine Lösung: