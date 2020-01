Mittwochmittag, 12.15 Uhr, es windet und regnet, als wolle ein wütender Gott die Stadt Hamburg in die Elbe spülen - normaler Tag im Januar also. Auch vor dem Physikgebäude der Universität herrscht an diesem Mittwoch das gewohnte Bild der vergangenen Wochen: ein bis zwei Dutzend Sicherheitsleute stehen in und um das Gebäude verteilt. Wer rein will, muss seinen Studierendenausweis vorzeigen – und für die Veranstaltung "Makroökonomik II" von AfD-Mitgründer Bernd Lucke eingeschrieben sein.