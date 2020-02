Für die Gemeinschaft wollen sie ihr Wissen auch weitergeben. Dafür haben die Rialtos eine Dach-Genossenschaft gegründet. Gruppen, die ähnliche Projekte umsetzen wollen, können sich ihnen anschließen, ohne dafür eine eigene Genossenschaft gründen zu müssen. (Projekt Rialto)



Eins aber bleibe schwierig: "Die Diversitätsfrage ist frustrierend", sagt Gesche. Mit ihrem Projekt wollen sie Menschen ansprechen, die es auf dem Wohnungsmarkt besonders schwer haben: alleinerziehende Mütter, Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, ohne klassische Erwerbsbiografie. "Aber wir haben gemerkt, dass sich gesellschaftliche Strukturen in unserer Gemeinschaft fortschreiben."

Die Rialtos, das seien am Ende vor allem weiße Akademiker mit deutschem Pass. Vielleicht keine Großverdiener, aber trotzdem eine privilegierte Gruppe, wenn man so will. Wie also Menschen mit anderem sozialen oder kulturellen Hintergrund ansprechen, wenn man gar nicht weiß, welche Bedürfnisse diese Menschen haben?

"Uns wurde klar, dass allein die Architektur der Wohnungen andere ausschließt", sagt sie. In ihrer Blase seien die meisten mit dem Konzept von WGs vertraut. Aber andere Menschen fühlen sich davon vielleicht gar nicht angesprochen. Deswegen hat die Gruppe auch zwei Ein-Zimmer-Wohnungen in die Planung aufgenommen. Aber auch das wird nicht reichen, um Vielfalt zu schaffen. "Wir sind in dieser Diskussion noch nicht am Ende."

Zeit haben sie. Rialto, das soll ja was von Dauer sein.