Retro

Kein Shuffle, keine Likes: Warum ich meinen Walkman vermisse

Als das Hören noch unschuldig war.

Ein fester Druck, Stille, kurz Leerlauf. Eine Atempause, gleichzeitig voller Spannung und Entspannung. So begann meine erste Begegnung mit dem Walkman. Erst dann, nach ein oder zwei Sekunden, begann die Musik. Es wurde ein gemütliches Ritual, das ich erst später so richtig zu schätzen lernte, nachdem CDs und MP3-Player den Walkman schon längst vom Nachttisch geschubst hatten. Sie boten endlose neue Möglichkeiten – aber keinen Leerlauf mehr.

Jetzt feiert der Walkman, das berühmteste Kassettenabspielgerät der Welt, seinen 40. Geburtstag. Und ich merke: Ich vermisse ihn.

40 Jahre ist heute ein fast biblisches Alter für ein technisches Gerät. Wohl kein Mensch dürfte in drei Jahrzehnten sein erstes Smartphone oder einen Thermomix aus dem Schrank holen. Doch der Walkman von Sony, der erste erfolgreiche mobile Musikplayer der Welt, wird noch heute geliebt. Seit Jahren verkünden Musikmagazine, dass er bald wieder zurückkommt. In "Guardians of the Galaxy" tauchte er 2014 schon wieder auf, die Modekette "Urban Outfitters" verkauft inzwischen Tapes von Kanye West und Taylor Swift.

Höchstens Vinyl-Schallplatten haben in den vergangenen Jahren eine ähnlich zeitlose Beliebtheit erreicht. Auch sie knistern und wirken altmodisch, empfindsam und auf eine minimalistische Art schön. Doch kein Mensch würde seine Vinylplatte in die U-Bahn oder am Mittelmeer-Strand abspielen. Mit einer Kassette im Walkman war das kein Problem. Für das Phänomen gab es in den Achtzigern sogar einen neuen Namen: den Walkman-Effekt. Der Walkman war ein entschleunigtes Medium, seine pragmatische Gemütlichkeit steckte schon im Namen.

Der Walkman war ein Gerät für Schlenderer und Träumer.

Eines, das man auch Kindern gut in die Hand drücken oder zum Geburtstag schenken konnte. Allein Sony verkaufte unter dem Originalnamen mehr als 300 Millionen Kassettenrekorder für unterwegs (WDR). Damals war das ein Wunder. Heute verkauft Samsung ähnlich viele Smartphones in einem einzigen Jahr (Tagesspiegel).

Viele Eltern wären vermutlich glücklich, könnten sie noch heute ihren Nachwuchs mit einem Walkman begeistern. Auch ich bekam meinen ersten und einzigen von meinen Eltern. Ob ich neun, elf oder 13 Jahre alt war, weiß ich nicht mehr.

Ich erinnere mich nur noch daran, wie er aussah: anthrazitgrau, abgerundet an den Ecken, in der Mitte ein ovales Sichtfenster. Der Aufdruck "MEGA BASS" leuchtete gelb. Der Walkman verkörpert für mich auch die absolute kindliche Verantwortungslosigkeit. So robust eingepackt und gelassen er daherkam, so fühlte ich mich mit ihm auch bei meinen Eltern auf der Rückbank des Autos – das vielleicht schönste Gefühl meiner Kindheit.

Die schönsten Walkman-Momente verbrachte ich igendwo auf Korsika. In einem Zelt liegend, verträumt den "Drei Fragezeichen" zuhörend, die Füße im warmen Sand.

Einfach nur Hören, ohne etwas shuffeln zu können oder von WhatsApp und Instagram abgelenkt zu werden. Vier Kassetten für einen ganzen Urlaub.

Heute habe ich mit meinem Spotify-Konto Zugriff auf 35 Millionen Titel. Doch wenn ich einmal nicht aufpasse, läuft am Ende "Modus Mio" – eine seelenlose Auswahl von Rapmusik, zusammengestellt nur aufgrund ihres Erfolgs. Ein Klangteppich, der betäubt anstatt zum Träumen einzuladen. Die Gegenthese zum bewussten Erleben der Walkman-Kassette.

Es gibt in der Gegenwart wohl keinen Podcast, kein Hörspiel, das ich auf dem Handy angehört habe, ohne gleichzeitig Benachrichtigungen zu bekommen oder Nachrichten zu schreiben. Im Urlaub muss ich jeden Abend nach Steckdosen suchen. Das Hören ist nicht mehr so unschuldig, wie es damals war.

Den Walkman zu bedienen, war buchstäblich kinderleicht: vier Knöpfe, ein Lautstärke-Rädchen. Das Schlimmste, was passieren konnte, war Bandsalat. Doch dafür gab es den Bleistift-Trick.