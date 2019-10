bento: Du hast die Organisation LEAP gegründet. Zu euren Mentorinnen gehört unter anderem die bekannte Herzchirurgin – und Medizinerin des Jahres 2019 – Dilek Gürsoy. Was habt ihr vor?



Tharshika: 'LEAP Women' steht für Leadership, Empathy, Ambition und Passion. Das Herzstück ist ein einjähriges Mentorenprogramm für Nachwuchsmedizinerinnen und -wissenschaftlerinnen.



Wir wollen junge Frauen in Medizin und Forschung mit erfahrenen Mentorinnen und Mentoren zusammenbringen. Gerade am Ende des Studiums und im ersten Arbeitsjahr ist das entscheidend. Zu Beginn können sie Ratschläge und Empfehlungen geben: An welcher Klinik fange ich an? Welcher Fachbereich passt zu mir? Später können sie dabei helfen, die richtige Forschungsrotation oder Kontakte im Ausland zu vermitteln.



Es wird auch eine Plattform wie LinkedIn oder Xing geben, die das Argument entkräften soll, es gäbe nicht genug qualifizierte Frauen. Ein Mal im Jahr wollen wir fünf Tage zusammenkommen und lernen, was Führung bedeutet: Wie setze ich mich durch, wie löse ich Konflikte? In Medizin und Forschung wird fast nie über solche Themen gesprochen. Wir wollen Persönlichkeitsentwicklung fördern, Denkanstöße geben und Vorbilder wie Politiker und Klinikdirektoren einladen.



bento: Wer steckt hinter LEAP?

Tharshika: Wir sind elf Frauen und ein Mann, unser Webdesigner. Die meisten habe ich über Facebook gefunden. Im März hatte ich in einer Stipendiaten-Gruppe einen Post abgesetzt, darauf haben sich Dutzende Frauen gemeldet. Sie arbeiten als Ärztinnen und forschen unter anderem an Elite-Unis wie Harvard oder Yale.



bento: Welche Reaktionen habt ihr bisher bekommen?



Tharshika: Einerseits sehr positive: Zum Beispiel haben sich schon jetzt die ersten Teilnehmerinnen beworben. Andererseits gab es auch Kritik.



Die Ergebnisse meiner Umfrage über die Arbeitszufriedenheit und Förderung von Frauen in der Medizin habe ich auf einem Kongress vorgetragen. Danach entgegneten mir viele, ich müsse aufpassen, dass ich nicht zu negativ rüber komme.



bento: Kam diese Kritik auch von Frauen?



Tharshika: Ja. Manche sagen, das alles sei zu feministisch. Wir würden uns in eine Opferrolle begeben. Man müsse halt härter arbeiten. Ich glaube, diese Frauen sind sehr naiv. Ich argumentiere dann mit Zahlen.



bento: Überrascht dich diese Haltung? Wie soll sich dann etwas ändern, wenn noch nicht mal viele Frauen euch Rückhalt geben?

Tharshika: Überrascht hat es mich nicht. Schon als Studentin hatte ich das Gefühl, dass ältere Kommilitoninnen oder Professorinnen es nicht gerade begrüßt haben, wenn ich zu engagiert aufgetreten bin.



Es gibt natürlich auch unter Frauen jene, die mit Ellenbogen vorangehen. Aber es gibt auch die freundlichen, die dann häufig diese toxische Umgebung verlassen. Da kommt LEAP ins Spiel. Wir wollen eine Community schaffen, in der wir einander unterstützen und nicht gegeneinander arbeiten.



Deine Eltern waren Flüchtlinge aus Sri Lanka. Hat dein Hintergrund dich auf diesem Weg beeinflusst?



Tharshika: Ich denke schon. Meine Eltern haben viel Wert auf meine Bildung gelegt. Ich wollte Ärztin werden und habe mich in der Schule besonders angestrengt. Irgendwann war ich Jahrgangsbeste. Das hat einigen nicht gefallen. Sie haben mich wegen meiner Hautfarbe und meinem Ehrgeiz diskriminiert. Bis dahin hatte ich nie darüber nachgedacht, dass ich anders wahrgenommen werde. Sicher ist das auch ein Grund, warum ich mich so stark für Gerechtigkeit einsetze.