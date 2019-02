Meine tausendste Flugstunde war im Januar dieses Jahres ausgerechnet an dem Tag, an dem es zum ersten Mal hieß, dass wir in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Ich habe noch im Cockpit gefeiert. Die 1000 Stunden sind wichtig, damit man später aufsteigen kann. Als ich aus dem Flieger kam, machte ich das Handy an und las, wie es wirklich aussieht.

Das war bitter.

Direkt vor meiner Anstellung habe ich ein Vierteljahr lang eine private Ausbildung gemacht, damit ich die Flugzeuge bei Germania fliegen kann. Uns wurde gesagt, dass wir das machen müssen.

Das Unternehmen, das diese Qualifizierung anbietet, ist berüchtigt. Ich musste einen Kredit über knapp 29.000 Euro aufnehmen, damit ich mir das leisen kann. Das war völlig überteuert. Die erste Zeit bin ich praktisch nur geflogen, um meine Schulden abzuzahlen. Schon die Flugausbildung davor hat 70.000 Euro gekostet.