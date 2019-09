Gerechtigkeit

Hinter den Kulissen des "Fridays for Future"-Protests: Zehn junge Menschen gegen die Bundesregierung

Wir haben Protest-Organisator Jakob Blasel begleitet.

Kurz nach acht Uhr schlendern drei junge Männer am Freitagmorgen mit noch nassen Haaren in eine Bank am Potsdamer Platz: "Wir sind Fridays for Future." Als der Pförtner sie durch das holzvertäfelte Atrium führt, schauen sich Linus Steinmetz, Lukas Pohl und Jakob Blasel unauffällig um. Linus macht noch schnell ein Foto von der mehrere Stockwerke großen Chrom-Skulptur, dann huscht auch er ins Büro. Drinnen warten bereits Luisa Neubauer und weitere Mitstreiter an einem großen Holztisch.

Sie alle haben sich monatelang auf diesen Freitag vorbereitet. Der 20. September könnte als Showdown der Klimaschutz-Bewegung in die Geschichtsbücher eingehen: Am Samstag beginnt in New York die nächste UN-Klimakonferenz, einen Tag davor sind in fast 160 Ländern Klimaschutz-Proteste geplant. Parallel hat die deutsche Bundesregierung eine neue Klimaschutz-Strategie angekündigt.

Die jungen Menschen, die seit Monaten jeden Freitag für das Klima auf die Straße gehen, wollen den Tag nutzen, um mit dem "Klimastreik" den Druck weiter zu erhöhen. Die von "Fridays for Future" angekündigten Proteste klingen wie eine Ansammlung von Superlativen: An mehr als 500 Orten in Deutschland sind Demonstrationen geplant; Hunderte Organisationen, Umweltschutzverbände, Gewerkschaften, Kirchen und Unternehmen haben schon vorab ihre Unterstützung erklärt. Bundesweit sollen Hunderttausende Menschen zusammenkommen. Mindestens.