"Wenn wir bald wieder in unserem Büro arbeiten, wird es nicht mehr so sein wie früher. Ich absolviere gerade ein Praktikum in der Marketingabteilung eines Softwareunternehmens in Berlin, das sich um die Digitalisierung von Papierformularen kümmert. Seit Mitte März arbeiten wir im Homeoffice – und nicht mehr im Coworking-Space, dort hätten wir die Abstandsregeln nicht einhalten können. In den nächsten Tagen dürfen wir aber wahrscheinlich zurück. Die Büroräume werden dann wohl deutlich leerer sein als zu Beginn der Krise.

Ich bin in Alghero auf Sardinien aufgewachsen. Meine Mutter ist Deutsche, aus Berlin. Mein Vater ist Italiener, Sarde, um genauer zu sein. Kurz bevor die Ausgangsbeschränkungen und Einreisestopps verhängt wurden, flog ich zu ihnen nach Italien. Sie haben ein Haus mit Garten, das klang damals besser, als allein in meiner Wohnung in Berlin zu sitzen. Außerdem wollte ich in dieser unsicheren Zeit bei meinen Eltern sein.