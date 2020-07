Sie hatten einen Plan für ihre Zukunft, dann kam Corona: Menschen zwischen 20 und 30 treffen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie härter als jede andere Altersgruppe, Jobs und Ausbildungsplätze brechen weg. In unserer Serie "Generation Corona" berichten einige von ihnen, was die Krise für sie bedeutet. In dieser Folge: Selina Schneider, 29, hat sich im Februar als Yogalehrerin und Persönlichkeitscoach selbstständig gemacht. Eigentlich wollte sie den Sommer nutzen, um ihr Unternehmen bekannt zu machen. Doch sie musste umdenken – und hat in der Krise ihre Geschäftsidee weiterentwickelt.