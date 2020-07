Also entschloss ich mich, zu studieren. An der Hochschule lernte ich ein ganz anderes Arbeitsumfeld kennen. An meinem Institut spielte es offenbar keine Rolle, dass ich eine Frau war. In der freien Wirtschaft hatte ich das anders erlebt, leider. Ich bekam ein Stipendium, erst 815 Euro und später 930 Euro im Monat, damit konnte ich mein gesamtes Studium finanzieren. Nebenher engagierte ich mich in der Fachschaft, im Senat und im Hochschulrat. Während des Studiums überlegte ich sogar kurz, in der Forschung zu bleiben. Doch die Arbeitsbedingungen dort sind nicht gut, viele Stellen an Unis sind befristet und werden schlecht bezahlt. Deshalb wollte ich zurück in ein Unternehmen.