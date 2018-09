Und genau darin liegt für viele offenbar das Problem.

Heutzutage daddeln viele am Smartphone herum, checken ständig die Kursstände und werden panisch, wenn es an der Börse mal nach unten geht. Doch das ist bei Aktien ganz normal und gehört dazu. Mein Bekannter ist Mitte Zwanzig und hat genug Zeit, solche Krisen auszusitzen. Auf sein gespartes Geld wird er frühestens in 15 bis 20 Jahren zurückgreifen. Das ist perfekt für eine langfristige Anlagestrategie.